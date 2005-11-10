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Manchester United, Tielemans: "Ci hanno sovrastato, accettiamolo. Ultima con Carrick? Non lo so"

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Simone Lorini
autore
Simone Lorini
ieri alle 22:58Serie A
21.10.2026 22:58Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Youri Tielemans, centrocampista del Manchester United, parla in mixed zone dopo il clamoroso ko di stasera contro il Como di Fabregas: "Non ho una spiegazione, abbiamo preparato bene la sfida ma loro hanno giocato molto bene ma noi siamo stati spesso disuniti, aperti e non so cosa dire al riguardo".

E' stata una bella lezione da parte del Como:
"Ci hanno sovrastato, è così e dobbiamo accettarlo".

Hai un messaggio per i tifosi, delusi dalla vostra prestazione?
"E' normale dopo uno spettacolo del genere. A noi non resta che scusarci, ma dobbiamo scusarci sul campo, tornare più forti e dimostrare il nostro valore".

Credi sia stata l'ultima panchina di Carrick?
"Non lo so".

Fonte: da Como, Yvonne Alessandro

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