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Manchester United, Tielemans: "Ci hanno sovrastato, accettiamolo. Ultima con Carrick? Non lo so"TMW
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Simone Lorini
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ieri alle 22:58Serie A
autore Simone Lorini
21.10.2026 22:58Serie A
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Youri Tielemans, centrocampista del Manchester United, parla in mixed zone dopo il clamoroso ko di stasera contro il Como di Fabregas: "Non ho una spiegazione, abbiamo preparato bene la sfida ma loro hanno giocato molto bene ma noi siamo stati spesso disuniti, aperti e non so cosa dire al riguardo".
E' stata una bella lezione da parte del Como:
"Ci hanno sovrastato, è così e dobbiamo accettarlo".
Hai un messaggio per i tifosi, delusi dalla vostra prestazione?
"E' normale dopo uno spettacolo del genere. A noi non resta che scusarci, ma dobbiamo scusarci sul campo, tornare più forti e dimostrare il nostro valore".
Credi sia stata l'ultima panchina di Carrick?
"Non lo so".
Fonte: da Como, Yvonne Alessandro
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