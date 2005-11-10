Il centrocampista del Manchester United Youri Tielemans, ai microfoni di BBC MOTD, ha commentato così il ko per 0-4 contro il Brentford: "Difficile, non è piacevole. Perdere in casa 4-0, non segnare, subire gol e alla fine perdere la partita è difficile da accettare. È difficile perché creiamo occasioni da gol. Poi non segniamo, e loro hanno un'occasione, una mezza occasione, e poi è gol, e all'improvviso siamo 2-0. Difficile da accettare".

"È un momento complicato - prosegue -. Dobbiamo lottare, restare uniti e lavorare sul campo di allenamento. Non è un bel periodo. Certo, è del tutto normale, i tifosi sono con noi, non stanno bene, e nemmeno noi giocatori. Siamo frustrati. Le cose non stanno andando per il verso giusto per noi in questo momento. Dobbiamo continuare a lottare, dobbiamo farlo come una squadra. Non siamo abbastanza bravi come squadra: questa è la verità. Dobbiamo accettarlo, assumerci le nostre responsabilità e andare avanti".

Riguardo all'arrivo di Pochettino al club: "È così, arrivi a metà stagione e ci sono un sacco di partite. Sta cercando di mettere in pratica le sue idee, di trasmettere il suo messaggio al team. Il lavoro che si svolge dietro le quinte non è visibile perché i risultati sono negativi. Speriamo che arrivino. Sappiamo che non è un periodo positivo. Non vinciamo una partita da quella casalinga contro la Roma in Champions League prima della pausa. Dobbiamo solo ritrovare quel feeling nella prossima partita".