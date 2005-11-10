Belgio, Tielemans: "Era una partita aperta, abbiamo sfruttato le nostre occasioni"

Il Belgio ci mette poco ad archiviare il ko contro la Francia, tornando subito a vincere con un netto 3-0 ai danni della Turchia e piazzandosi al secondo posto nel girone di Nations League alle spalle dei transalpini. Come al solito, prova autoritaria in mezzo al campo da parte del capitano Youri Tielemans.

Di seguito le parole del centrocampista del Manchester United, riportate dai canali ufficiali della Uefa: "Il nostro obiettivo era vincere in casa. È stata una partita aperta, ma abbiamo sfruttato le nostre occasioni e avremmo potuto segnare anche di più. Loro hanno giocato in modo molto aperto, lasciando molto spazio a centrocampo. Nell'ultimo terzo di campo dobbiamo ancora prendere decisioni migliori".