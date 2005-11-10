Marchisio: "Lo Shakhtar avrà un rammarico. Sulla stagione del Como c'è un'incognita"
Dimitri Conti
L'ex centrocampista Claudio Marchisio era presente allo stadio Meazza, per commentare per l'emittente Prime Video la partita di Champions League tra l'Inter e lo Shakhtar Donetsk.
Il commento su Inter-Shakhtar
Questa l'analisi di Marchisio su Inter-Shakhtar 1-0: "L'ingresso di Mkhitaryan è stato decisivo, con la sua esperienza e la sua classe. Ma non solo lui, in generale i cambi dopo aver visto un inizio di secondo tempo piatto. Ci sono stati degli episodi, una mezza rissa, e con le sostituzioni di Chivu è cambiata la partita. Lo Shakhtar avrà il rammarico di non averci provato nel momento in cui l'Inter è rimasta in dieci uomini. Partite così aiutano per il morale, nel caso dei nerazzurri".
L'analisi sul poker del Como
Quindi l'ex Juventus si è soffermato rapidamente anche sul trascinante successo del Como, che alle 18:45 ha battuto 4-1 il Manchester United: "Per fortuna è arrivato questo bellissimo e grandissimo inizio, la stagione però è lunga e l'incognita è se il Como riuscirà a tenere questo ritmo giocando sia in Serie A che in Europa".