Nessuna italiana vince al Do Dragao dai tempi della Juve di Marchisio: "Era un Porto fastidioso"

L'ex centrocampista Claudio Marchisio è presente allo stadio Do Dragao per commentare su Prime Video la partita di Champions League di questa sera tra i padroni di casa del Porto e il Napoli: "Questo Porto è una sorpresa, in campionato fa risultati e gioco e invece in Champions è fanalino di coda, sono curioso di vedere che partita faranno: mi aspetto un po' di paura da parte loro, perché è una gara da dentro o fuori".

L'ultima italiana a vincere qui è stata la Juventus nel 2017 e c'era lei in campo.

"Quella volta ho iniziato in panchina e sono entrato nel secondo tempo, era un Porto fastidioso. Abbiamo segnato entrambi i gol nella ripresa, è stata una serata molto difficile".