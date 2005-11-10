Marchisio: "Il Napoli dopo il 60' crolla e prende sempre gol. Non regge una partita intera"
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Dimitri Conti
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ieri alle 23:53Serie A
autore Dimitri Conti
04.11.2026 23:53Serie A
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Il Napoli cade 4-1 sul campo del Porto nella partita valevole per la 4^ giornata di Fase Campionato della Champions League 2026/27 e il tonfo azzurro è stato oggetto di analisi a caldo nel post-partita su Prime Video.
L'analisi post-partita di Marchisio
Si è espresso in questi termini l'ex centrocampista Claudio Marchisio: "I 90 minuti hanno testimoniato un'altra volta i limiti di questa squadra. Dopo il 60' crolla, soprattutto mentalmente, e subisce sempre gol. Si vede un Napoli che non ce la fa a reggere una partita intera. Se mentalmente sei debole, come gruppo e come squadra, poi crolla anche la parte atletica. E si è notato anche stasera, pur mettendo in conto le varie assenze".
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