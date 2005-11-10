Marelli: "Sugawara-Zhegrova: niente rigore. Giusto non fischiarli per queste cadute"
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Paolo Lora Lamia
Paolo Lora Lamia
ieri alle 23:53Serie A
autore Paolo Lora Lamia
11.10.2026 23:53Serie A
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Luca Marelli, dagli studi di DAZN, ha commentato così il match tra Cagliari e Juventus terminato con il punteggio di 1-1.
Focus, in particolare, su un unico episodio: "Al 93' c'è una leggera trattenuta di Sugaware su Zhegrova. Marcenaro vede perfettamente l'entità: c'è stata, ma dobbiamo metterci d'accordo. In queste prime giornate abbiamo visto lasciar correre molto e non si possono chiedere questi rigori. I calciatori devono capire che queste cadute non portano a dei rigori. Correttamente il Var non è intervenuto".
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