Mario Gila verso il Napoli, dalla Spagna: "Affare in dirittura d'arrivo, alla Lazio 15 milioni"

Mario Gila verso il Napoli. A confermarlo è l'emittente spagnola Cadena Cope, secondo la quale il difensore della Lazio sarebbe ormai molto vicino al trasferimento in maglia azzurra. Il ds Giovanni Manna lavora da tempo sul centrale spagnolo, considerato la priorità assoluta per rinforzare la difesa del nuovo allenatore Massimiliano Allegri, e col talento cresciuto nel Real Madrid esiste già un'intesa di massima: contratto fino al 2031 con ingaggio da circa 3 milioni di euro netti a stagione.

La stessa fonte parla di un'operazione da circa 15 milioni di euro, di cui 7,5 circa andranno nelle casse dei blancos visti i precedenti accordi con la Lazio, chiusi al momento dell'arrivo in Italia del classe 2000. Resta da trovare l'accordo definitivo con la società di Lotito, ma dalla Spagna filtra ottimismo e la sensazione è che l'affare possa entrare presto nella fase decisiva, consegnando ad Allegri un rinforzo di peso in difesa.

I numeri stagionali di Mario Gila

Nell'ultima stagione Mario Gila ha collezionato 36 presenze agli ordini di mister Maurizio Sarri, attirando l'interesse delle big di Serie A e del resto d'Europa. Concorrenza che il Napoli sembra ormai pronto a sbaragliare.