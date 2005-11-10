Masini: "Fiorentina per ora può puntare solo ai 40 punti. Mastantuono ha 'falsato' il mercato"

Intervenuto ai microfoni di Radio Firenzeviola, il cantautore Marco Masini ha parlato della Fiorentina: "Purtroppo ci stiamo abituando a perdere con tutti e dunque soffriamo meno, ci sorprenderebbe di più che si vinca ma dobbiamo farlo al più presto prima di rivivere l'incubo dello scorso anno. I problemi? Bisognerebbe essere dentro il Viola Park che invece è ermetico e non si può vivere l'allenamento come una volta perciò anche le soluzioni che si danno dall'esterno sono frutto di opinioni. Il primo obiettivo è vincere e per ora non lo fa; quando cominci a vincere pensi all'obiettivo vero. Per ora uno può puntare solo ai 40 punti".

Fra gli arrivi dal mercato Mastantuono: "Mi piace, ha 19 anni ma sembra ne abbia già 24-25. Si vede che è avanti, ha la garra, sa giocare a calcio. Questa squadra bisogna rivederla più avanti quando tutti sapranno bene cosa fare e Mastantuono saprà dare ancora di più. E' forte ma certo il suo arrivo ha falsato un po' il mercato, perché per un 4-3-3 è un esterno atipico che rientra e infatti hanno dovuto cambiare modulo, non è insomma quello che fa i cross per Pellegrino insomma che l'anno scorso aveva segnato tanti gol di testa e dunque ha bisogno di cross. Al di là dei moduli l'importante è partire con un undici di base poi cambi durante la gara".

Infine un commento anche su Paolo Vanoli: "Penso che stia facendo bene, si tratta di avere tempo e trovare una quadra. Deve arrivare un momento di svolta, come arrivò con Palladino che si inventò Bove in quel ruolo".