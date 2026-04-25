Masini: "Ho conosciuto Paratici a Sanremo, mi ha emozionato. Mi fido di lui per la Fiorentina"

Il cantante Marco Masini è notoriamente un tifosissimo della Fiorentina, ed è intervenuto nelle scorse ore su Radio FirenzeViola: "Io so dirti che ho conosciuto Paratici al Festival di Sanremo e mi emozionò molto e sono contento che abbia preso le redini della Fiorentina. Mi fido di quello che farà, spero che sappia costruire un progetto a lungo termine, perché non credo che il prossimo anno andremo in Champions League. Ci vuole un grande uomo di progettazione, che dia un futuro alla Fiorentina".

E della possibilità che il nuovo allenatore sia Fabio Grosso, che ne pensa?

"Una valutazione va fatta con uomini di mercato che conosco il lavoro di Grosso. Vanoli ha fatto una cosa storica, perché nessuna squadra si era mai salvata partita da quella posizione. La città di Firenze si aspetta un ulteriore miracolo, ma credo che ci sono dei passi da fare prima per raggiungere grandi risultati. Se la società deciderà di tenere Vanoli lo fa per l'ottimo rendimento, se invece vuole mettere la ruspa e cambiare tutto vedremo come farà Paratici".

Chi ritiene che siano i migliori giocatori di questa Fiorentina?

"Il più forte in assoluto è Fagioli. È il più forte che abbiamo potenzialmente. È un giocatore di grande talento che può fare la differenza. Io ripartirei da Fagioli e da Gudmundsson. Sembrerà paradossale, ma ancora non si è calato nella nostra realtà e fa vedere di essere un giocatore forte, quando gioca al top. Per me lui rimane ancora un grande calciatore. A me piacciono i giocatori tecnicamente forti. Questi due calciatori sono imprescindibili. Poi ci sono giocatori come Mandragora, Ranieri e Ndour che possono aiutare alla causa".

L'intervento integrale nel podcast