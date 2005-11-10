Materazzi non ha dubbi: "L'Inter rivince lo scudetto, è la migliore e non ha rivali"

Intervistato dall'edizione odierna di QS, Marco Materazzi ha parlato del campionato italiano: "Per me l’Inter rivince lo scudetto, ne sono sicuro. Ma allo stesso tempo dico di stare attenti ai giallorossi, perché sono forti. Bisogna vedere quanto durano considerato che hanno anche una Champions League di mezzo. Ma l’Inter è la migliore. Sono 7-8 anni che lo dico, l’Inter in Italia non ha rivali. Ma nel 2011 facevo discorsi simili per la Juventus, certo che avrebbe potuto vincere 10 scudetti di fila perché aveva anche il fattore stadio di proprietà su cui puntare. Poi è arrivata l’Inter, è la più forte. Anche se…

Avrebbe potuto vincere di più. Penso a certe partite assurde che ci sono costate il titolo negli ultimi anni, dalla sconfitta sul campo del Bologna alla frenata clamorosa in casa con la Lazio. Quando hai un vantaggio importante certi scudetti non puoi perderli. Soprattutto se in campo hai dei leader capaci di accendere lo stadio".

"Giocare a San Siro non è mai semplice - prosegue -. Vinci cinque scudetti e poi magari ti fischiano alla prima partita. Sono abituati bene, devi essere forte e avere coraggio. Quelle qualità non ce le hanno tutti, ed io in una delle ultime partite mi sono rivisto in Lautaro quando ha mandato al diavolo l’arbitro durante la sfida col Napoli . In quel momento il capitano ha incendiato lo stadio. E l’Inter è riuscita a rimontare e a vincere quella partita".