La Serie A è ripartita in grande spolvero. Togliendo Atalanta-Inter, in campo adesso, si sono giocate altre quattro gare con due big in campo, Juventus e Milan. Vittorie convincenti e in goleada per entrambe: i bianconeri hanno travolto 4-0 il Venezia, i rossoneri hanno piegato il Frosinone per 5-1 a San Siro. Luciano Spalletti rinsalda la sua posizione sulla panchina della Vecchia Signora dopo le voci su un suo possibile addio a fine stagione: “Nel calcio d'oggi serve una punta fisica che sappia giocare spalle alla porta. Poi è inutile parlare di Spalletti via. C'è bisogno di gente fisica, che riceva la pallata addosso e sappia giocare con le mani addosso del centrale avversario. Ora è così. Si vince i duelli. Ci vuole gente fisica che vinca i duelli ed esca dalle mini prigioni che ci sono in campo".

Soddisfazione anche per Ruben Amorim, tecnico rossonero: “La cosa più importante è che i ragazzi credano nella preparazione della partita. L'avevamo preparata così, il Frosinone è tutto pressione e riaggressione e abbiamo cambiato qualcosa. Avevo capito che il Frosinone, avendo tanti punti, poteva avere il coraggio di fare una partita così e noi dovevamo approfittarne. Dobbiamo ancora crescere su tante cose, ma è motivo di orgoglio che oggi abbiamo capito quale fosse la partita da fare. Il Frosinone va uomo su uomo, per questo Pulisic è andato da tutte le parti. Musah deve imparare a giocare in più posizioni e tutti devono entrare nei nostri principi”.

Nella giornata di oggi sono arrivate le parole di Marco Materazzi in un incontro con gli Inter Club Campania. È stata l’occasione per tornare a bacchettare l’ex tecnico nerazzurro Rafa Benitez: “Mourinho aveva già deciso prima di andare a Madrid, ma è stato un professionista fino all’ultimo giorno. L’esultanza di Eto’o? Io con Samuel Eto'o, da quando è arrivato a Milano, sono andato subito in sintonia. Prima di Palermo-Inter gli faccio vedere L'allenatore nel pallone, il primo, e lui si innamora. Gli dico, ogni volta che fai gol lo facciamo, e lui lo fa. Una volta giochiamo a Lecce e l'Inter prende tutto l'albergo per noi. Oltre noi c'è solo un ospite che non si può mandar via. Era Lino Banfi. Io chiedo a Butti di farlo venire mentre mangiamo. Chiaramente quando lui è arrivato, c'era tutto lo spogliatoio a terra a ridere e Benitez un po' si è risentito, perché andando a vedere quel film poteva capire la sua esultanza”, ha concluso.