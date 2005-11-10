Marco Materazzi torna a parlare del suo passato all'Inter e non risparmia critiche a Rafael Benitez. L'ex difensore nerazzurro, intervenuto a Napoli durante un evento dedicato agli Inter Club della Campania, ha ripercorso il difficile rapporto con l'allenatore spagnolo, arrivato a Milano dopo lo storico Triplete conquistato con José Mourinho.

Nel corso del suo intervento, Materazzi ha raccontato alcuni episodi legati alla gestione dello spogliatoio, accusando Benitez di non aver saputo rapportarsi con le personalità più forti della squadra. Spazio anche ai retroscena sul rapporto con Leonardo, successore dello spagnolo sulla panchina interista, tra consigli tattici, incomprensioni e un confronto particolarmente acceso dopo il derby perso contro il Milan. L'ex difensore ha riservato parole durissime a Benitez, tornando sulla sua breve esperienza alla guida dell'Inter campione d'Europa e sul rapporto complicato con alcuni protagonisti del Triplete. "Questo signore soffre le personalità forti, perché l'ha fatto anche con altre personalità in quello spogliatoio che ha vinto il Triplete", le parole raccolte da FcInterNews.it.

Materazzi ha poi ricordato la vicenda della fotografia di José Mourinho, che secondo il suo racconto sarebbe stata rimossa dalla precedente collocazione e trasferita nella stanza di Andrea Butti. "Al di là che sposti la foto di Mourinho, quando dicono che non è vero, mentono. Io so dove è stata messa quella foto: in camera di Andrea Butti. Non sono stati spostati Herrera, Mancini... Lui soffriva la persona, l'allenatore Mourinho".

Materazzi punge Benitez: "Il suo ego veniva prima dello spogliatoio"

L'ex numero 23 nerazzurro ha allargato il discorso anche alle altre esperienze dell'allenatore spagnolo, citando alcuni casi che, a suo giudizio, dimostrerebbero le difficoltà di Benitez nella gestione dei giocatori più rappresentativi. "Quando tu arrivi a Napoli e fai fuori Paolo Cannavaro, capitano, vai all'Inter e fai fuori Marco Materazzi, che in realtà ero già fuori, vai a Londra e fai fuori John Terry e l'anno dopo John Terry è il miglior difensore della Premier League". Materazzi ha poi ricordato l'esperienza del tecnico al Real Madrid, soffermandosi sul rapporto con Cristiano Ronaldo e Gareth Bale. "Vai a Madrid e ci sono due giocatori importanti, Bale e Cristiano Ronaldo: tu da chi vai a parlare prima di un Europeo? Lui è andato da Bale: cacciato dopo tre partite. Probabilmente il suo ego doveva venire prima dei personaggi che magari collaboravano nello spogliatoio, come potevo essere io".

Il retroscena su Leonardo

Il racconto si è poi spostato sull'arrivo di Leonardo, chiamato da Massimo Moratti a sostituire lo spagnolo nel dicembre 2010. Materazzi ha spiegato di aver cercato fin da subito di aiutare il nuovo allenatore, suggerendogli di non stravolgere i meccanismi che avevano portato l'Inter a conquistare il Triplete. "A Leonardo dico di non fare danni. Ho detto: 'Prendi la squadra, prendi Rapetti, che ancora oggi è il preparatore, e fate quello che facevamo con José, senza inventarsi cose strane'". L'ex difensore ha quindi ricordato un episodio avvenuto durante la trasferta di Catania, quando suggerì al tecnico un cambiamento tattico nell'intervallo. "A fine primo tempo io gli dico: 'Prova a mettere Stankovic davanti alla difesa e Cambiasso dietro le punte'. Vinciamo con doppietta di Cambiasso. A fine partita: 'Grazie Marco...' ed è andata avanti così". Nonostante un rapporto inizialmente positivo, le tensioni tra Materazzi e Leonardo sarebbero esplose in occasione della partita contro il Lecce, disputata poco prima del derby con il Milan.

L'ex difensore ha raccontato di aver suggerito all'allenatore di non schierare Lucio, diffidato e dunque a rischio squalifica per la stracittadina. "Gli dico: 'Leo, fai giocare me, non rischiare Lucio perché stiamo rincorrendo il Milan e fra una settimana c'è il derby, non fare ca**ate'". Leonardo, però, decise di confermare il brasiliano, che venne ammonito dopo appena sette minuti, saltando così la successiva sfida contro i rossoneri. "Il giorno dopo: 'Marco, alla fine ci ho pensato, parto con loro'. E quindi io: 'Leo toglimi il pugnale, perché mi hai ammazzato, perché io ti dico le cose e ti aiuto'". La vicenda lasciò il segno anche dopo la sconfitta per 3-0 nel derby, risultato che Materazzi ha collegato alla mancata conquista dello Scudetto. "Gli dissi: 'Tu o sei pazzo o non puoi fare l'allenatore'. Lo dissi anche sui giornali, ma poi ci siamo chiariti ed è a posto".