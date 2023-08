Matthaus: "Inter e Bayern troveranno una soluzione. Ma per Pavard non è un upgrade"

vedi letture

Il futuro di Benjamin Pavard continua a far discutere Italia e Germania. Oggi, il difensore francese è tornato ad allenarsi con il Bayern Monaco, che non ha ancora trovato un sostituto e di conseguenza non ha ancora detto un sì definitivo all'Inter. I nerazzurri, pur ottimisti nella buona riuscita dell'affare e comunque impegnati a Cagliari in serata, aspetteranno fino a domattina, altrimenti si fionderanno su Perr Schuurs, olandese del Torino da tempo nei pensieri della dirigenza interista e comunque gradito a Simone Inzaghi.

Parla Lothar Matthäus. Dalla Germania, in particolare dai microfoni di Sky Deutschland, arrivano intanto le dichiarazioni dell'ex calciatore tedesco, che ha giocato quattro stagioni all'Inter e ben dodici al Bayern: "La dirigenza del Bayern aveva promesso a Pavard di lasciarlo libero, adesso però sono cambiati gli uomini e quindi anche le situazioni. Capisco che ci stia rimanendo male, ma d'altro canto è sempre stato super professionale. Quello che non capisco è perché si sia fatto partire Stanisic.

Alla fine penso che Inter e Bayern troveranno una soluzione, altrimenti il club tedesco potrebbe perdere Pavard da svincolato l'anno prossimo. L'Inter viene da una finale di Champions, ma non credo che per lui si possa parlare di un upgrade nel passaggio da Monaco a Milano. Io penso che Pavard voglia tornare a giocare come centrale, anche in vista dell'Europeo".