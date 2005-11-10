Max Tonetto sulla Roma: "Lulli futuro importante. Infortuni? Gasp sa fare turnover"

L'ex giocatore della Roma, Max Tonetto, a poche ore dalla sfida dei giallorossi contro il Genoa ha parlato in collegamento con Sky Sport: "La sfida al Real Madrid? Uno spettacolo incredibile vedere lo stadio Olimpico in Champions. La Roma purtroppo ha problemi che sono legati agli infortuni, ma ha dimostrato un credo ben preciso. Stasera sarà difficile, contro un Genoa che si è ripreso con la vittoria contro la Fiorentina. Le squadre di De Rossi non pensano solo a chiudersi, ma si giocano la partita", le sue parole.

Le parole di Tonetto sulla Roma, fra infortuni e Lulli

Proprio sul tema infortuni, riflette: "Rispetto a 20 anni fa l'aspetto fisico oggi è preponderante, ci sono atleti che quotidianamente vanno in sala pesi e staff atletici più strutturati. Poi gli infortuni sono normali con più impegni e i ritmi forsennati ai quali si gioca oggi. La logica conseguenza è che serva massiccio turnover, ma Gasperini ha abituato a farlo negli scorsi anni".

Su Lulli: "Non lo conoscevo, mi sembra perfetto per Gasperini. Ha grande corsa, gamba, fa tutta la fascia anche con qualità e va all'uno contro uno. Vedo un sicuro prospetto importante e probabilmente sarà protagonista già in questa stagione con la Roma".

Infine ha aggiunto: "La Roma è una squadra che ha un'identità molto forte. Il rovescio della medaglia è che dovendo mantenere ritmi così alti e giocando sempre uomo contro uomo a tutto campo, poi magari paghi dazio quando mancano uomini chiave".