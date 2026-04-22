Nuova vita per Max Tonetto: l'ex difensore della Roma è diventato autista Uber. Ma c'è un motivo

Nuova vita professionale per Max Tonetto, che ha deciso di intraprendere un percorso decisamente lontano dai campi di calcio. L'ex difensore, protagonista in carriera con le maglie di Roma, Sampdoria, Lecce, Bologna e Milan, ha scelto di voltare pagina aprendo una società di Ncc (Noleggio Con Conducente). Come riportato nell'edizione odierna da La Repubblica, Tonetto sta affrontando con grande impegno questo nuovo capitolo imprenditoriale.

Il processo per ottenere le licenze necessarie non è immediato e richiede, tra le diverse condizioni burocratiche, l'accumulo di un numero specifico di ore di esperienza alla guida.

Proprio per soddisfare questo requisito essenziale e iniziare a prendere confidenza con il settore del trasporto privato, l'ex calciatore ha avuto l'idea di "allenarsi sul campo" proprio attraverso la piattaforma Uber, trasformando così un passaggio tecnico obbligatorio in una vera e propria palestra lavorativa.