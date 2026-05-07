La nuova vita di Max Tonetto: "Ora faccio l'autista". Poi l'aneddoto sul tifoso della Roma

Max Tonetto, ex laterale della Roma, si è raccontato in una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, spiegando anche il perché della scelta di diventare autista dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. Una scelta che ha destato grande curiosità una volta che in città si è diffusa la notizia.

Queste le sue dichiarazioni in merito: "Un anno fa con un mio amico abbiamo iniziato il percorso per aprire un’attività di Ncc (noleggio con conducente, ndr). Per farlo serve la patente KB, ci sono esami pratici, tutta la parte assicurativa, il primo soccorso e non solo. Un iter lungo. Abbiamo preso la licenza su Roma e siamo partiti con la nostra società, la Mami Società Cooperativa. L’attività è iniziata sei mesi fa. Per capire davvero come funzionasse il meccanismo, io e il mio socio ci siamo messi al volante e abbiamo fatto diversi servizi in giro per Roma".

Tonetto ha raccontato un curioso retroscena su questa sua nuova vita: "Un giorno ho caricato sul van un tifoso della Roma a cui avevano ritirato la patente per guida in stato di ebbrezza qualche giorno prima. Lo dovevo accompagnare a casa. Si è fatto un selfie con me e nel giro di poche ore sono diventato virale sul web".