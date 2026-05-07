Tonetto ricorda: "Spalletti il tecnico migliore. Non ho ancora digerito quel rigore con l'Arsenal"

Nel corso della lunga intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, lo storico laterale Max Tonetto ha ripercorso anche alcuni momenti della sua carriera. Queste le sue dichiarazioni in merito, a partire dai suoi ex allenatori Lucescu, Ancelotti, Guidolin e Spalletti: "Luciano è stato il migliore che ho avuto. Mircea stava molto attento al rapporto umano con i giocatori. Con Guidolin a Bologna ho legato meno. Carletto invece era un mago nella gestione del gruppo. L’ho avuto alla Reggiana nel 1995-96: veniva dalla scuola di Sacchi ed era agli inizi. Io ero reduce dall’infortunio al ginocchio. Nel girone d’andata rischiavamo la retrocessione, in quello di ritorno abbiamo conquistato la promozione".

Su rigore sbagliato in Roma-Arsenal, a marzo 2009, Tonetto ha ammesso: "Non l’ho ancora digerito. Era la gara di ritorno e ci giocavamo l’accesso ai quarti di finale di Champions. Sbagliai l’ultimo, tirando alto. Brucia ancora, ma non è un rimpianto. Ho ricevuto tante critiche, però con i tifosi non ho mai avuto problemi".

Infine, un commento sul suo soprannome T-Max: "Real Madrid-Roma 1-2, marzo 2008, ritorno degli ottavi di Champions. Feci assist a Taddei per il primo gol. Una delle mie migliori partite in carriera. Corsi avanti e indietro in fascia per tutta la partita. Da lì T-Max, come il motorino".