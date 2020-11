Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 11 novembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

PARIS SAINT-GERMAIN E MANCHESTER UNITED SU CRISTIANO RONALDO. IL MILAN PUNTA THURAM E SZOBOSZLAI, MA PIACE ANCHE ERIKSEN. INTER SU SCHUURS E KANTE, NAINGGOLAN VERSO IL TORINO. LAZIO, SI LAVORA PER VAZQUEZ. LA ROMA PENSA A MARZAOUI. SPEZIA-ERLIC AVANTI FINO AL 2024

Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus a fine stagione nonostante un contratto fino al 2022 con i bianconeri. Molto dipenderà dal cammino della squadra in campionato e sopratutto in Champions League, ma ci sono già due grandi che si stanno muovendo per prelevare il portoghese fra qualche mesi. Si tratta del Paris Saint-Germain, dove il ds Leonardo si è sbilanciato pubblicamente, che potrebbe mettere sul piatto il ruolo di uomo-immagine di Qatar 2022, e del Manchester United che vorrebbe riportare CR7 dove tutto è nato per chiudere un cerchio. Gli inglesi avrebbero già avviato i contatti con Mendes per studiare la fattibilità dell’operazione. Ronaldo e non solo perché la Juve guarda anche a rinforzarsi per il futuro e per questo ha messo nel mirino Filippo Tripi della Roma Primavera.

Il Milan sembra intenzionato a tornare fra le grandi non solo d’Italia, ma d’Europa e per questo sta lavorando a diversi colpi di spessore, e di prospettiva vista la giovane età dei giocatori nel mirino, da piazzare nei prossimi mesi. Per la difesa il nome caldo è sempre quello di Nikola Milenkovic della Fiorentina, mentre per l’attacco ci sarà un nuovo assalto a Dominik Szoboszlai del Salisburgo e si punta a Marcus Thuram del Borussia Monchengladbach: due acquisti possibili solo in caso di qualificazione in Champions League e che comporterebbero un esborso di 55 milioni di euro in totale. In casa rossonera si sta poi facendo strada l’idea di strappare ai cugini dell’Inter il danese Christian Eriksen, sempre più ai margini del club allenato da Conte, e che potrebbe essere ceduto per 12 milioni di euro, potrebbe essere Calhanoglu, che piace all’Atletico Madrid, a fargli spazio nella rosa.

Sull’altra sponda del naviglio si lavora sempre al rinnovo di Lautaro Martinez, cinque milioni di euro l’anno più bonus, che però non garantirebbe la sua permanenza visto che Real Madrid e Barcellona solo sempre sulle tracce dell’argentino. Per la difesa invece si guarda in casa Ajax dove piace il centrale Perr Schuurs, erede di De Ligt nel club olandese. Per il centrocampo infine a gennaio è previsto un nuovo assalto a N’Golo Kanté del Chelsea che piace anche alle due squadre di Manchester oltre che al solito Real Madrid. In uscita invece ci sarebbero Radja Nainggolan e Matias Vecino che potrebbero finire entrambi al Torino con il difensore Armando Izzo che compirebbe il percorso inverso.

Anche la Roma guarda in casa Ajax per rinforzare la difesa e punta il terzino destro Noussair Mazraoui. Sull’altra sponda del Tevere invece la Lazio punta a rinforzare il reparto offensivo riportando in Italia Franco Vazquez in scadenza di contratto con il Siviglia. Dalla cessione quasi scontata all'imminente rinnovo di contratto nel giro di una paio di mesi: Gaston Ramirez, che in estate era stato ad un passo dall'addio alla Sampdoria, potrebbe rinnovare il suo contratto con i blucerchiati in scadenza nel 2021. La Samp è pronta a tornare alla carica proponendo un rinnovo di almeno un altro anno alle stesse cifre attuali (ingaggio da 1,2 milioni a stagione). Lo Spezia ha invece annunciato il rinnovo del difensore Martin Erlic fino al 2024, mentre per l’attacco punta Milan Djuric della Salernitana con Acampora o Mora che potrebbero essere usati come contropartite tecniche.

BARCELLONA, DEPAY E WIJNALDUM NEL MIRINO DI KOEMAN. PSG-NEYMAR VERSO IL RINNOVO QUINQUENNALE. PEPE-ARSENAL, ARIA DI ROTTURA. IL CSKA SOFIA ANNUNCIA AKRAPOVIC IN PANCHINA

Il tecnico del Barcellona Ronald Koeman continua a corteggiare Memphis Depay e Georginio Wijnaldum con l’obiettivo di rinforzare la rosa della squadra catalana nella prossima stagione e convincere Messi a restare ancora in blaugrana. Ma per il mercato bisognerà attendere le elezioni del nuovo presidente.

Lo aveva annunciato Leonardo ieri, lo conferma ESPN: il Paris Saint-Germain ha cominciato a trattare con Neymar per il rinnovo del suo contratto. Il nazionale brasiliano sarebbe addirittura "felice" di mantenere l'attuale stipendio (guadagna 32 milioni di euro lordi all'anno) e firmare un accordo per altri cinque anni.

Nicolas Pépé esce allo scoperto e reclama più spazio nell'Arsenal di Arteta. L'attaccante, colpo di mercato dell'estate 2019 (soffiato al Napoli) non è riuscito ancora a esprimere tutte le sue potenzialità e attualmente è una riserva di lusso. Questo il suo sfogo a Canal Plus "Il mio obiettivo è giocare di più. Un calciatore che gioca è felice e io vorrei giocare un po' di più per ritrovare il sorriso.Un ruolo da super-sostituto? L'allenatore fa le sue scelte. Sta a me dimostrargli che non dovrei avere questo ruolo".

Nei giorni scorsi lo aveva annunciato in un’intervista ai media bulgari, ma ora è ufficiale. Bruno Akrapovic è il nuovo allenatore del CSKA Sofia e lascia così la Lokomotiv Plovdiv dove allenava da tre stagioni. Lo comunica la squadra della capitale spiegando che nella giornata di oggi sono state risolti i dettagli con il suo precedente club ed è arrivata la tanto attesa firma. Sarà quindi il bosniaco a sedere sulla panchina del CSKA nella gara di ritorno dei gironi di Europa League contro la Roma.