Mertens a parametro zero, dall'Inter biennale da 6 mln a stagione. Sorpassato il Napoli

La proposta è sul piatto, e ha colto di sorpresa anche il Napoli che prima dell'inizio dell'epidemia aveva fatto passi in avanti concreti per il rinnovo del contratto . Però adesso l'Inter, riporta 'Fcinternews.it', è avanti anche rispetto ai partenopei nella corsa a Dries Mertens, calciatore che ha un contratto in scadenza il 30 giugno.

Sul piatto un biennale da 6 milioni di euro netti a stagione che sta facendo vacillare il calciatore ex PSV: Mertens dovrebbe prendere il posto di Alexis Sanchez, attaccante arrivato in prestito la scorsa estate dal Manchester United che non verrà riscattato.