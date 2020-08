Messi, addio al Barcellona. Nei prossimi giorni summit in città tra il padre della Pulga e Bartomeu

vedi letture

Non solo il summit col Manchester City, nei prossimi giorni Jorge Messi potrebbe incontrare anche il presidente blaugrana Josep Maria Bartomeu. A scriverlo questa mattina è stato Mundo Deportivo, secondo il quale il padre della stella argentina sarebbe in costante contatto coi dirigenti del Barcellona nonostante il braccio di ferro di queste ore sul contratto e la clausola di risoluzione del giocatore.

Il Barça sa che, come raccontatovi nei giorni scorsi da TMW, Messi Sr. nelle prossime ore arriverà in città con un volo dalla sua Rosario e non esclude quindi un summit faccia a faccia in tempi brevi per provare a trovare una soluzione. Se i catalani per il momento vogliono solo parlare di rinnovo, Jorge Messi insisterà sicuramente per un accordo amichevole per la cessione.