Ufficiale Juventus Women, primo contratto da professionista per Maddalena Nava

Un altro segnale verso il futuro in casa Juventus Women.

Dopo gli annunci degli scorsi giorni di Ginevra Moretti, Giulia Bison e Giorgia Berveglieri, anche Maddalena Nava ha firmato il primo contratto della sua carriera da professionista con scadenza fissata al 30 giugno del 2026.

La giovane centrocampista, nata a dicembre del 2004, è stata protagonista in stagione con l’Under 19 bianconera a cui ha aggiunto anche la soddisfazione della convocazione in Prima Squadra in occasione della sfida casalinga contro il Sassuolo dello scorso aprile.