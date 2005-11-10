Messi si congeda dall'Argentina, buone notizie per la Juve da Alajbegovic: le top news delle 13

"Provo tante emozioni, ovviamente la prima cosa a cui penso è mio padre". Leo Messi ha iniziato così l'emozionante ultimo discorso da capitano dell'Argentina. Al Monumental di Buenos Aires, davanti a oltre 85mila spettatori, stanotte è infatti andato in scena l'ultimo capitolo, il numero 208, del Diez con l'Albiceleste. Contro il Benin ad avere la meglio sono stati i padroni di casa, con Messi mattatore assoluto per un ultima volta con due assist e un gol. Volevamo tanto tornare ad essere campioni del Mondo. La verità è che non è successo nulla di strano, come alcuni dicono. Abbiamo dato il massimo. La partita contro l'Inghilterra è stata incredibilmente estenuante per noi, sia fisicamente che emotivamente. Ce l'abbiamo fatta a fatica, abbiamo lottato come sempre, ma purtroppo non siamo riusciti a diventare campioni. Ma non abbiate dubbi sul fatto che ognuno dei miei compagni di squadra abbia lasciato tutto in campo per questa maglia. Per me indossare la maglia dell'Argentina è stato un orgoglio, giocarci la cosa più bella che mi potesse capitare. Voglio ringraziare tutti voi, che ci siete sempre stati e mi avete dato un amore senza confine, ovunque giocavamo eravamo in casa, anche se eravamo in trasferta, perché eravate ovunque. Qui, al Monumental, ho vissuto uno dei momenti più belli della mia vita e della mia carriera, quando siamo tornati a giocare dopo la vittoria della Coppa del Mondo. Oggi vivo il momento più triste della mia carriera. Ma adesso passo dalla parte vostra, sono uno di voi e sosterrò questi ragazzi".

Buone notizie in casa Juventus per quel che riguarda le condizioni di Kerim Alajbegovic, giocatore che aveva accusato un problema fisico con la sua Bosnia che lo aveva costretto a saltare l'ultima sfida di Nations League contro la Polonia, creando una certa preoccupazione in casa bianconera. Il giocatore ieri ha svolto alcuni approfondimenti medici e oggi ha lavorato a parte rispetto al gruppo, ma già per la giornata di domani è previsto il suo rientro a pieno ritmo insieme al resto dei compagni. Salvo colpi di scena, quindi, Alajbegovic sarà disponibile per la trasferta della Juventus a Cagliari prevista per la ripresa del campionato domenica alle 20.45.

Dopo il lungo comunicato pubblicato ieri sera da Cristiano Ronaldo sono arrivate proprio in queste ore le parole di Jorge Jesus. Il CT del Portogallo è arrivato in mattinata in federazione e, interrogato dai media presenti ha voluto glissare sull'argomento. "Ho letto il comunicato" ha rivelato Jorge Jesus ai microfoni, tra cui quelli del portale portoghese Record. Poi ha aggiunto: "E ora, come faccio ogni giorno, vado alla Federazione per lavorare, per pensare alla squadra e alla nazionale portoghese. Non ho altro da aggiungere".

La Juventus vuole un centrocampo più azzurro, ma soprattutto con più qualità. Ed è per questo motivo che ha individuato in Alessandro Romano il rinforzo ideale per la mediana. Cresciuto alla Roma, da questa stagione al Cagliari, Romano sarebbe pronto al grande salto. L’hanno visto anche Giovanni Carnevali, ad della Juventus, presente allo stadio Dall’Ara insieme al ds Marco Ottolini e a Giorgio Chiellini.