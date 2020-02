vedi letture

Milan, alla Fiorentina andrà il 50% dell'esborso economico per Rebic

La Fiorentina ha portato in Italia Ante Rebic nel lontano 2013, ma non ha creduto fino in fondo nelle qualità del croato. Tuttavia, come riporta La Gazzetta dello Sport, il club viola avrà comunque un beneficio dalle prestazioni del giocatore. Quando il Milan lo acquisterà definitivamente dall’Eintracht - si legge - alla Fiorentina andrà il 50% del prezzo pattuito.