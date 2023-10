Milan, assenza last-minute in difesa a Napoli: non sarà disponibile Kjaer, guaio muscolare

vedi letture

Questa sera il Milan è impegnato in casa del Napoli, con la partita che prenderà il via alle ore 18:45. Come si apprende da Gazzetta.it, mister Pioli deve fare i conti con un forfait dell'ultim'ora nel suo reparto difensivo. Non sarà disponibile per i rossoneri l'esperto difensore centrale Simon Kjaer, vittima di un affaticamento muscolare nell'avvicinamento all'incontro.

Di seguito la probabile formazione anti-Napoli del Milan, che si schiererà con il consueto 4-3-3: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.