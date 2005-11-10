Milan-Atalanta, la moviola di Marelli: "Due calci di rigore simili, ma con una differenza"

Luca Marelli, ex arbitro e commentatore arbitrale per Dazn, nel post-partita di Milan-Atalanta si è soffermato sui due episodi dei penalty a San Siro: "Due calci di rigore praticamente identici. Il primo, quello di Obric, è più interessante. Il braccio del difensore è fuori sagoma e colpisce palla col polso. Il tiro sarebbe finito fuori porta, ma non si calcola la destinazione del pallone, conta solo la punibilità del calcio. Concesso giustamente il calcio di rigore e giustamente senza sanzione disciplinare.

Marelli sul secondo calcio di rigore

Il secondo calcio di rigore è praticamente uguale, l'unica differenza è che il pallone sarebbe finito nello specchio della porta. Kristensen parte anche bene, con le braccia dietro la schiena, poi però non ha resistito all'istinto e ha allargato il braccio. Anche qui penalty giusto".