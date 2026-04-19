Milan, Bartesaghi al 45': "Dobbiamo fare meglio, nel secondo tempo serve più pazienza"
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Davide Bartesaghi, difensore del Milan, è stato intervistato da DAZN prima del secondo tempo col Verona: "Dobbiamo fare meglio nella gestione della palla, muovendola da una parte all'altra con più pazienza per fargli male".
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