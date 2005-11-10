Bartesaghi sta con Leao: "Se deve cambiare aria perché se la sente, non vedo perché non farlo"

Dopo una stagione di alti e bassi continui, Rafael Leao ha parlato dal Portogallo qualche giorno fa, spiegando che per lui è forse arrivato il momento di lasciare il Milan. Quello tra l'esterno offensivo e il Diavolo è stato un rapporto di amore e odio, con i tifosi che lo hanno osannato e criticato per un atteggiamento che lo ha fatto sembrare indolente a più riprese. In estate le parti possono separarsi.

Nel frattempo uno dei suoi compagni, Davide Bartesaghi, è stato convocato da Silvio Baldini con l'Italia ed è partito da titolare nel match vinto 1-0 contro Lussemburgo. Nel post-gara, il terzino del Milan ha rilasciato una breve dichiarazione ai microfoni di MilanNews.it, schierandosi al fianco di Rafael Leao: "Gli voglio molto bene. Se deve cambiare aria perché se la sente, non vedo perché non farlo".