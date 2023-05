Milan, Calabria: "Dovevamo finalizzare le occasioni. Peccato per il primo tempo dell'andata"

Dopo la conquista della finale di Champions League da parte dell'Inter Davide Calabria, capitano del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset: "Secondo me abbiamo fatto una buona partita. A questo livello devi finalizzare le occasioni che hai. Farlo avrebbe cambiato la partita. C'è poco da recriminare, abbiamo fatto una buona prestazione. Peccato per il primo tempo dell'andata.

Un messaggio ai tifosi? Questo è un punto di partenza perché nessuno si immaginava che arrivassimo in semifinale. Ci manca ancora qualcosa per vincere la Champions. Abbiamo dato tutto quello che potevamo, peccando anche di inesperienza. Pensare negativo non mi interessa, adesso dobbiamo conquistare la qualificazione alla prossima Champions League attraverso il campionato".