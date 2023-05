Milan, Calabria: "Non è ancora persa. Gol Dzeko? E' nettamente più grosso di me..."

Davide Calabria ha parlato a Sky dopo il ko in Champions contro l'Inter: "E' già capitato più volte che la loro fase offensiva ci mettesse in difficoltà. Troppe occasioni, troppi inserimenti persi... Il gol di Dzeko? E' nettamente più grosso di me, c'è poco da fare. Dobbiamo migliorare perché recentemente con loro abbiamo sempre fatto fatica. Dobbiamo essere più cinici sotto porta, le occasioni le abbiamo avute. Se segni un gol la partita cambia. Non è ancora persa, ce la metteremo tutta come fatto fino ad ora, loro sono forti e hanno grandi giocatori che entrano dalla panchina, ma dovremo essere più bravi noi a finalizzare".