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Milan, Cardinale: "Il mandato per Calvelli è chiaro: vogliamo giocare per vincere"

Milan, Cardinale: "Il mandato per Calvelli è chiaro: vogliamo giocare per vincere" TUTTOmercatoWEB
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Simone Bernabei
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Simone Bernabei
Oggi alle 16:23Serie A

Gerry Cardinale, Founder e Managing Partner di RedBird Capital Partners, ha parlato della nomina di Massimo Calvelli a nuovo CEO del Milan. Queste le sue parole: "Da quando è entrato in RedBird lo scorso anno, Massimo si è distinto come leader e promotore di un modello organizzativo capace di valorizzare le persone e promuovere una cultura di collaborazione e professionalità.

Massimo ha co-guidato il nostro investimento in AC Milan insieme al Partner di RedBird David Castelblanco, entrambi con riporto diretto a me. Il modello RedBird prevede spesso che i nostri leader assumano un ruolo operativo diretto all'interno dei nostri investimenti più importanti, per garantire un'esecuzione ai massimi livelli, soprattutto nelle fasi di cambiamento e innovazione. Nel corso dell'ultimo anno Massimo ha dimostrato di saper interpretare con efficacia questo ruolo, integrandosi pienamente nella realtà di AC Milan. Il mandato è chiaro: vogliamo giocare per vincere, anziché per non perdere, in tutto ciò che riguarda AC Milan, ma soprattutto in campo. Da oggi l'intera organizzazione del Club potrà beneficiare della sua presenza a tempo pieno, della sua determinazione e del senso di urgenza con cui lavorerà per riportare nel Club una cultura della vittoria e dei risultati".

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