Mercato del Milan bloccato, ma c'è un perché. La strategia Cardinale-Amorim

l Milan è ancora un cantiere piuttosto aperto, dato che ci sono diversi esuberi da piazzare e alcune pedine da acquistare.

All'esordio in campionato del Milan mancano meno di venti giorni: il 23 agosto, infatti, ci sarà Torino-Milan, primo match di campionato per i rossoneri e primo match ufficiale sulla panchina milanista per Ruben Amorim. Il punto è che, al momento, il Milan è ancora un cantiere piuttosto aperto, dato che ci sono diversi esuberi da piazzare e alcune pedine da acquistare per esaudire le richieste del tecnico portoghese.

Il piano di Amorim

Amorim stesso, d'altronde, era stato chiaro nella conferenza stampa di presentazione: "Spero che voi possiate vedere qualcosa fin dall'inizio. So bene che nel calcio non c'è mai tempo. È un progetto a lunga scadenza, ma già dalla prima partita dovremo giocare in modo che si veda cosa l'allenatore chiede ai giocatori. I tifosi si convinceranno lentamente, ma a livello di gioco io parto in quinta con la squadra: vogliamo dominare fin dalla prima partita":

Il piano per il calciomercato

Per farlo, però, servono i giocatori giusti con le giuste caratteristiche. E il mercato del Milan, dopo gli acquisti di Goncalo Ramos e di Mario Gila, non sta portando altri benefici. La strategia di Cardinale, però, non si piega: Amorim, in queste settimane, sta conoscendo la squadra e i giocatori già a disposizione. Poi, insieme alla dirigenza, farà le valutazioni di mercato, facendo poi operazioni in grado di aiutare la squadra e non tanto per comprare qualcuno.