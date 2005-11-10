Milan, anche Chukwueze ko: ora chi gioca a destra? Amorim finora ha scelto Hutchinson

Samuel Chukwueze si sottoporrà nel pomeriggio a una visita specialistica per capire meglio quanto dovrà stare fermo. L'esterno del Milan rischia un lungo stop a causa di un problema all'anca sinistra, che priverà Ruben Amorim di un titolarissimo: finora il nigeriano ha giocato partendo dall'inizio 7 dei 9 impegni stagionali dei rossoneri. Il classe '99 è stato lasciato a riposo contro il Salisburgo ed è subentrato dalla panchina contro la Juventus, mentre è stato sostituito negli ultimi minuti delle sfide contro Lecce e Sassuolo e al 53' del match di domenica a causa di questo infortunio.

E adesso chi gioca?

Con Saelemaekers ai box e Moreira ormai dirottato sulla fascia sinistra, Amorim nel suo Milan in alternativa a Chukwueze ha sempre e solo schierato Omari Hutchinson. Adesso però bisognerà capire se il tecnico portoghese giudicherà pronto per un impiego costante l'inglese, che in Serie A ha collezionato solo 55 minuti nelle 5 gare in cui era a disposizione.

Le altre opzioni

Non ci sono tante alternative per Amorim che, qualora volesse mantenere il 3-4-2-1, dovrà scegliere tra Hutchinson, Moreira, Bartesaghi, Estupinan e Pulisic. Il primo è il sostituto naturale di Chukwueze, il belga può giocarci benissimo, ma rende meglio in un'altra posizione, mentre i due terzini sinistri sono mancini e abituati all'altra fascia. Difficile infine che il prescelto sia l'americano, il quale non ha attitudini difensive per giocare in quel ruolo.