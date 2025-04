Milan, Conceiçao: "Dobbiamo continuare così per vincere il secondo titolo stagionale"

Sergio Conceiçao , tecnico del Milan, ha parlato a caldo ai microfoni di Milan TV dopo la vittoria nel derby contro l'Inter, che ha consegnato ai rossoneri il pass per la finale di Coppa Italia: "Oggi siamo stati una squadra, non è che le altre volte non lo fossimo ma alla fine uscivano fuori dettagli negativi. Abbiamo preparato bene la partita, con l'umiltà di chi sapeva che affrontava un grandissimo avversario. Ora cerchiamo di continuare così per arrivare a Roma per vincere il secondo titolo stagionale".

"Quando abbiamo lo spirito giusto, gli episodi favorevoli ci arrivano. Contro l'Atalanta dominavamo poi abbiamo subito il gol che ha cambiato la partita. Stasera grande compattezza fino al gol del vantaggio. Abbiamo continuato, ho detto 2-3 cosine per migliorare la prestazione e i ragazzi l'hanno fatto".

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Inter (3-5-2): Martinez J; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Darmian (38' st Correa), Barella (8' st Frattesi), Asllani (8' st Calhanoglu), Mkhitaryan, Dimarco (8' st Zalewski); Lautaro Martinez, Taremi (8' st Arnautovic)

A disposizione: Sommer, Di Gennaro, Acerbi, Berenbruch, C. Augusto, Cocchi, Pavard

Allenatore: Inzaghi

Milan (3-4-2-1): Maignan; Pavlovic, Gabbia (15' st Thiaw), Tomori; T. Hernandez (42' st Bartesaghi), Reijnders (42' st Joao Felix), Fofana, Jimenez; Leao, Pulisic (33' st Loftus-Cheek); Jovic (33' st Abraham). A disposizione: Sportiello, Torriani, Bondo, Chukwueze, Florenzi, Gimenez, Musah, Sottil, Terracciano. Allenatore: Conceiçao

Arbitro: Doveri

Marcatori: 36' Jovic (M), 5' st Jovic (M), 40' st Reijnders (M)