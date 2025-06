Inter-Urawa Red Diamonds, le formazioni ufficiali: 3-4-2-1, difesa inedita e Lautaro davanti

vedi letture

Tocca di nuovo all'Inter, che nel Gruppo E del Mondiale per Club non è partita esattamente come si proponeva di fare. I nerazzurri scenderanno in campo alle 21 per affrontare l'Urawa Red Diamonds, poi nella notte italiana la capolista del girone, il River Plate, se la vedrà con il Monterrey per completare la seconda giornata.

La squadra di Cristian Chivu non può già più sbagliare se non vuole rischiare ed il nuovo tecnico prova a mischiare un po' le carte. Spazio al 3-4-2-1 dunque per provare a proporre qualcosa di differente dopo 90 minuti nei quali i suoi sono apparsi giù di tono per mille motivi.

Ecco le formazioni ufficiali di Inter-Urawa Red Diamonds

Inter (3-4-2-1): Sommer; Darmian, De Vrij, Carlos Augusto; Luis Henrique, Barella, Asllani, Dimarco; Zalewski, S. Esposito; Lautaro.

A disposizione: Di Gennaro, Josep Martinez, Calligaris, Acerbi, Palacios, Re Cecconi, Cocchi, Bastoni, Sucic, Mkhitaryan, Berenbruch, V. Carboni, De Pieri, F. P. Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

Urawa R. D. (4-2-3-1): Nishikawa; Ishihara, Danilo Boza, Hoibraaten, Naganuma; Gustafson, Yasui; Kaneko, Matheus Savio, Watanabe; Matsuo.

A disposizione: Niekawa, Yoshida, Ogiwara, Nemoto, Inoue, Matsumoto, Haraguchi, Nakajima, Sekine, Okubo, Hayakawa, Thiago, Komori, Takahashi, Nitta. Allenatore: Skorza