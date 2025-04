Milan, Conceicao: "Partita equilibrata, vogliamo raggiungere la finale e vincerla"

vedi letture

Il tecnico del Milan Sergio Conceicao ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo l'1-1 nel derby con l’Inter valido per la semifinale d’andata di Coppa Italia.

Finale ancora raggiungibile: quanto ci credete?

"Siamo a metà, adesso aspettiamo il ritorno dove c'è la possibilità di andare a Roma disputare la finale che vogliamo tanto. Voglio ringraziare il pubblico, è stato fantastico. Gara equilibrata, contro un avversario difficile e che si conosce molto bene. Serviva una gara intelligente e l'abbiamo fatta".

Diverse parate di Maignan.

"Anche noi abbiamo avuto le occasioni. Nel secondo tempo hanno avuto due situazioni, ma anche noi nel primo. Alla fine è giusto il risultato, una partita molto equilibrata. Sono contento, già nel secondo tempo a Napoli abbiamo fatto bene e dobbiamo continuare così per centrare l'obiettivo di raggiungere la finale di Coppa Italia e di vincerla".

Avete cercato poco le fasce?

"Se noi eravamo bravi a fare la circolazione diretta, potevamo cercare di più i giocatori sulle fasce laterali. Abbiamo preparato questo, dovevamo farlo di più ma anche l'Inter è brava con la palla e in fase difensiva".

Come mai non trovate continuità?

"Sono arrivato, abbiamo fatto 2 partite contro Juve e Inter in Supercoppa e poi abbiamo giocato ogni 3 giorni. Da 2 settimane ho la settimana più libera per lavorare sulla squadra. Per me non è una scusa, l'intensità si allena e stiamo cercando una forma nel campo e non solo alla lavagna. Cerchiamo risposte come nel secondo tempo di Napoli e stasera. Squadra più compatta, come piace a me".