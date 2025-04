Milan, Conceição: "Poco rispetto verso di me, da gennaio voci sul nuovo allenatore"

Sérgio Conceição, allenatore del Milan, commenta così ai microfoni di DAZN la gara contro l'Atalanta persa 1-0: "Il primo tempo è stato equilibrato: l'Atalanta, che è una squadra molto forte, ha avuto più possesso palla e noi siamo stati più bassi ma loro non hanno creato occasioni. Abbiamo finito bene, creando poche situazioni, dobbiamo fare di più nell'ultimo passaggio perché ad alti livelli si paga. Abbiamo iniziato bene il secondo, ma l'Atalanta ha fatto gol la prima volta in cui è andata in porta su un'azione che avevamo anche preparato. Il ritorno a 4 non è perché non mi era piaciuto, ma perché dovevamo provare a pareggiare".

Il derby di mercoledì può aver condizionato?

"Per me no, un giocatore di calcio deve essere cosciente che la partita più importante è quella che sta giocando. Chi entra durante la gara di solito ci dà qualcosa in più mentre oggi non è stato così. Ho messo Sottil in una posizione non sua, non era facile però è mancata quell'aggressività che normalmente abbiamo, oggi non è stato così".

Il suo futuro passa dalla Coppa Italia?

"Da quando sono arrivato e ho vinto la Supercoppa si è parlato tutti i giorni di allenatori che vengono al Milan. Per me va bene ma il gruppo legge le notizie e così non c'è stabilità. Dobbiamo lavorare oggi per provare a essere migliori domani, non è facile per me perché non c'è tanto rispetto: si parla della prossima stagione come se l'allenatore del Milan non fosse mai stato nel mondo del calcio. Il mio futuro non dipende da niente, devo preparare la prossima gara contro l'Inter per vincere questo titolo. Non so quanti anni sono che una squadra come il Milan non lo fa e non è una cosa normale".