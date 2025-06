Juventus, il Mondiale per Club anche per finanziare il mercato: Sancho è l'ultima idea

vedi letture

La Juventus ha iniziato col botto il Mondiale per Club negli Stati Uniti, andando a vincere con un agile 5-0 la prima sfida contro gli emiratini dell'Al Ain. Un avvio importante che indirizza i bianconeri sulla strada giusta per superare il girone, traguardo che porterebbe in cassa soldi importanti anche per quanto riguarda il prossimo mercato.

Secondo le prime analisi, l'arrivo almeno ai quarti di finale della competizione garantirebbe circa 48 milioni di euro di introiti: di fatto, i soldi che servirebbero per acquistare il cartellino di Randal Kolo Muani dal PSG. Il francese sta ben impressionando in questa appendice della stagione e, complice anche la quasi certa cessione di Vlahovic, potrebbe essere lui uno dei riferimenti offensivi del prossimo anno.

Riflessioni in corso invece su Nico Gonzalez, arrivato alla Continassa la scorsa estate per quasi 40 milioni di euro: l'argentino non ha convinto e di fronte ad una buona proposta potrebbe cambiare aria. Il colpaccio in attacco per sostituirlo potrebbe essere così Jadon Sancho: l'inglese, dopo la stagione in prestito al Chelsea, è tornato al Manchester United ma il nuovo addio è praticamente certo. E la Juventus, che aveva già cercato l'ex Dortmund la scorsa estate, c'è. Sul giocatore classe 2000 è però da segnalare anche il Napoli, in un derby italiano che rischia di infiammare le prossime settimane di calciomercato. Attenzione poi alla questione Francisco Conceiçao: dal Portogallo assicurano che la Juventus sia oramai pronta a pagare la clausola rescissoria da 30 milioni di euro al Porto.