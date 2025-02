Milan, Conceiçao: "Walker out, Pulisic non ha i 90'. Col Torino come finale di Champions"

In conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino, il tecnico del Milan Sergio Conceiçao ha parlato della condizione attuale della squadra dopo l'eliminazione in Champions League per mano del Feyenoord:

Kyle Walker come sta? E gli altri infortunati della squadra?

"Walker non è disponibile. Per il resto dipenderà dalla situazione di ognuno… Pulisic non ha certamente 90 minuti a livello fisico. Santiago Gimenez ogni giorno che passa sta meglio ma non è ancora al top che vogliamo noi. Per il modo di giocare che voglio io deve essere al top a livello fisico, deve essere intenso nei 90 minuti. Ho trovato tanti giocatori in difficoltà e tanti infortunati, quando sono arrivato. Penso anche a Loftus-Cheek. Ora Walker. Ma giocando ogni tre giorni, nel periodo in cui sono stato qua, siamo sempre sul filo e non è facile gestire".

La gara col Torino è una sfida importante per voi, dopo l'eliminazione ed in vista di una ripartenza...

"Senza dubbio è una partita molto importante contro un avversario difficile, ha perso solo col Bologna nel 2025 e storicamente è una sfida difficile per il Milan. L'atteggiamento deve essere quello che domani è la nostra finale di Champions League e dovremo fare così in ogni sfida da qui alla fine".