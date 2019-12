© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Aumenta la lista delle concorrenti per il Milan per Jean-Clair Todibo, giovane centrale in forza al Barcellona. Secondo quanto riportato dal Mirror, sulle tracce dell’ex Tolosa classe 1999 ci sarebbero anche diverse big estere. In cima alla lista ci sono Manchester United, Everton e Bayer Leverkusen. Il calciatore in blaugrana ha collezionato appena tre presenze e per questo sta valutando la possibilità di salutare la Catalogna.