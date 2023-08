Milan, contro il Monza Pulisic partirà dal primo minuto: Okafor e Chukwueze dalla panchina

Prove generali di campionato. Questa sera all’U-Power Stadium il Milan sfiderà il Monza di Raffaele Palladino nel primo Trofeo "Silvio Berlusconi" mentre domani a Milanello arriverà il Trento. Una possibilità per Stefano Pioli per testare la formazione in vista dell’inizio ufficiale della stagione quando le partite varranno tre punti. Sarà anche l'occasione questa sera per testare la tenuta dei nuovi acquisti e vedere come si adattano negli schemi del tecnico rossonero.

Pulisic dall'inizio

Come riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Christian Pulisic dovrebbe partire dal primo minuto mentre Noah Okafor e Samuel Chukwueze dovrebbero iniziare dalla panchina per poi entrare a gara in corso. Per entrambi ci potrebbe essere la possibilità di debuttare dall'inizio nella giornata di domani contro il Trento.