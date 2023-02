Milan, contro il Torino confermata la difesa a tre: tutti i dubbi di Pioli per la gara di venerdì

Il Milan vuole ripartire. Venerdì sera i rossoneri sfideranno il Torino e poi martedì sera ospiteranno il Tottenham nell’andata degli ottavi di finale di Champions. Per la gara contro i granata, riporta Tuttosport, Pioli dovrebbe confermare la difesa a tre con la conferma di Thiaw e la presenza di Kjaer. Nella linea a cinque di centrocampo, a destra c’è il ballottaggio fra Calabria e Saelemaekers con Pobega e Brahim Diaz che si giocano una maglia da titolare come interni. In attacco Giroud dovrebbe far coppia con Leao.