Milan, dalla Spagna: è sfida al Barcellona per l'attaccante olandese Boadu

È sfida tra Barcellona e Milan per Myron Boadu, attaccante classe 2001 in forza all’Az Alkmaar. Come riportato da Sport, l’olandese è tra i giocatori segnalati al club blaugrana per rinforzare la rosa. Il giocatore, che ha esordito in Nazionale proprio con Koeman, è in scadenza nel 2023 è piace appunto anche ai rossoneri.