Milan, la delusione di Maignan: il portiere lascia lo spogliatoio e attende i compagni sul pullman

Una sconfitta pesante per il Milan. La squadra di Ruben Amorim viene battuta per 3-0 dal Bournemouth in Europa League e vede complicarsi non poco il cammino nella competizione europea. I rossoneri escono subito dalla partita subendo due reti nella prima mezz'ora di gioco, entrambe su calcio di rigore, ma soprattutto rimanendo in dieci per l'espulsione di Mike Maignan che ha lasciato i suoi in dieci per quasi un tempo e mezzo.

Attende i compagni sul pullman

Un gesto che certamente rappresenta un’ingenuità dell’estremo difensore rossonero, al netto del fatto se la spinta fosse leggera o meno. Una decisione che però è stata contestata tanto dal francese. Lo stesso giocatore, riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è stato fra i primi a lasciare lo stadio. Quando i compagni sono rientrati negli spogliatoi, lui si è intrattenuto pochi minuti e poi è salito sul pullman. Segno della delusione per quanto accaduto.