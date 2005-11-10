Milan, Diego Moreira: "Mi piace la difesa a 4, ci permette di essere più aggressivi in attacco"
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 17:51Serie A
autore Gaetano Mocciaro
11.10.2026 17:51Serie A
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Diego Moreira, esterno del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla partita contro il Sassuolo. Ecco le sue parole:
"È andata bene, ho avuto il tempo di recuperare e sono contento di giocare in Serie A. Partita dura, ma sappiamo quel che dobbiamo fare e lo faremo. Chiunque vuole vincere lo scudetto, sarebbe fantastico ma siamo all'inizio della stagione e dobbiamo pensare step by step. La difesa a 4? Mi piace perché ci consente di essere più aggressivi in fase offensiva. Col Lecce è andata bene, dobbiamo continuare così. Io capocannoniere? Mi fa piacere ma il mio obiettivo è aiutare la squadra a vincere".
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