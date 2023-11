Milan, difficile arrivare a Kelly per gennaio. Si punta all'acquisto a parametro zero

Il Milan continua a seguire il profilo di Lloyd Kelly del Bournemouth per rinforzare la difesa, orfana di diversi giocatori nelle ultime settimane. Il 25enne inglese piace alla dirigenza milanista ma al momento un suo arrivo a gennaio sembra improbabile. Secondo quanto filtra da ambienti vicini al difensore, il Bournemouth per gennaio non ha intenzione di venderlo, anche se dovesse perderlo senza guadagnarci. Le Cherries sono impegnate nella lotta per non retrocedere in Premier e non hanno intenzione di indebolirsi a stagione in corso.

Si punta a chiudere l'affare a parametro zero

Tutt'altro discorso per quanto riguarda l'arrivo in rossonero di Kelly a parametro zero a fine stagione: è probabile, stando a MilanNews, che Furlani affondi il colpo per far arrivare il difensore a giugno. Ma a gennaio va individuato il profilo giusto per rinforzare la difesa milanista, serve un’alternativa a Tomori e Thiaw.