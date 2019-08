Milan, Donnarumma dall'ipotesi PSG alla definitiva permanenza

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quello di Gianluigi Donnarumma - sottolinea La Gazzetta dello Sport - è stato il primo della lista a essere virtualmente messo sul mercato dal Milan, ma la questione non ha avuto seguito. Un po’ perché l’offerta del Psg – venti milioni cash più il cartellino di Areola – si è arenata subito, un po’ perché l’estromissione del Milan dalle coppe ha fatto venir meno l’esigenza di fare cassa in tempi rapidi.

La conferma indiretta - Intanto Gigio prosegue a lavorare con molta tranquillità, e qualsiasi discorso sulla sua permanenza in rossonero sembra cristallizzato. Quasi inesistente. Anzi. La cessione di Plizzari in prestito al Livorno suona come una conferma – indiretta – sulla probabile permanenza di Gigio, dal momento che il Milan non voleva lasciare per un altro anno Plizzari nella scomoda posizione di quarto portiere.

Le ultime ore - Occorrerà dunque fare attenzione magari agli ultimi giorni di mercato, se per caso dovesse spuntare qualche club di primo piano che necessita di un portiere di altrettanta grandezza. Ma ora come ora non se ne vedono i presupposti, a partire da quel Manchester United che pareva una delle pochissime candidate percorribili e che invece ha messo sul piatto a De Gea un rinnovo contrattuale da nababbi.