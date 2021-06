Milan, due terzini per completare le corsie esterne: dirigenza a lavoro

Il Milan lavora su più tavoli e si sta dedicando a chiudere poi operazioni. Le operazioni più vicine alla conclusione sono Sandro Tonali e Brahim Diaz. Il centrocampista settimana prossima dovrebbero legarsi definitivamente ai rossoneri, Massara e Maldini con un lavoro certosino che dura da settimane stanno limando gli ultimi dettagli con il Brescia. Mentre Diaz dovrebbe tornare con la formula del prestito con diritto di riscatto ma il Real Madrid vorrebbe riservarsi la possibilità un contro riscatto. Ma la dirigenza si sta dedicando anche ai terzini e vorrebbe concludere con Junior Firpo e Diogo Dalot. Il Barcellona non ha ancora aperto al prestito ma il terzino sinistro vorrebbe lasciare la Spagna per giocare di più e vorrebbe provare un'esperienza in Italia. Poi l'altra idea è Dalot dal Manchester ma lo United per ora fa muro. Per ora l'affare è complicato ma il Milan non demorde. Se il portoghese non dovesse tornare allora il Milan andrebbe su Odriozola del Real Madrid. Il terzino destro piace e i contatti sono piuttosto frequenti, ma resta la soluzione B se non dovesse andare in porto Dalot.