Milan, Gabbia: "Approccio diverso nel secondo tempo. Tomori sta meglio, ce la farà"

vedi letture

Matteo Gabbia, difensore del Milan, commenta ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta per 3-1 sul Bologna: "Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, non è solo un discorso di modulo ma anche di interpretazione: soprattutto dopo il loro gol abbiamo approcciato meglio in fase di possesso palla trovando soluzioni migliori. Ci deve servire per preparare al meglio la partita di mercoledì".

Cosa vi sta dando Gimenez?

"Santi è un ragazzo eccezionale, ottimo lavoratore e grande professionista che ha sempre lavorato tanto e bene mettendoci il cuore e la testa. Per noi è un giocatore fondamentale e sono felice per lui perché se lo merita, ha tutte le qualità per fare la differenza".

Cosa servirà per vincere la Coppa Italia?

"Sembra banale da dirsi, ma lasciare tutto sul campo deve essere la nostra prerogativa per conquistare un obiettivo che ci siamo prefissati".

Come sta Tomori?

"Meglio, l'ho visto con un gran mal di testa ma è un combattente e sono sicuro che mercoledì ci sarà".