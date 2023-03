Milan, Giroud patrimonio da salvaguardare: c'è ottimismo per la firma del rinnovo

Olivier Giroud è l'unico attaccante del Milan a non essersi fermato in questo periodo ed è anche per questo che i rossoneri vogliono rinnovargli il contratto attualmente in scadenza nel 2023. Le parti stanno dialogando e si sono già parlate con l'intento di arrivare al nuovo accordo. Al momento non è ancora l'intesa non c'è, ma secondo Tuttosport prima o dopo arriverà, anche perché entrambe le parti hanno vogliono che il matrimonio prosegua.